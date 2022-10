Manca probabilmente ancora qualche settimana al rilascio della versione stabile dell’upgrade della One UI 5 per smartphone Samsung compatibili, anche se lo sviluppo sta procedendo bene. Il produttore sudcoreano di apparecchiature originali sta facendo un ottimo lavoro nella gestione della fase di beta test di Android 13 e sta lavorando duramente per fornire l’ultima versione di One UI al maggior numero possibile di dispositivi. In preparazione al lancio della serie Galaxy S22 al grande pubblico, l’azienda ha già iniziato a distribuire la quarta versione beta del software.

Secondo vari rapporti degli utenti sui nostri forum e nella community Samsung, l’aggiornamento beta 4 per il Galaxy S22 ha gradualmente iniziato a diffondersi sotto forma di versione software ZVJ2. Questi rapporti sono stati resi disponibili sui nostri forum.

Galaxy S22, scaricate la versione One UI 5

Coloro che ora utilizzano la terza versione beta di One UI dovrebbero presto ricevere l’ultimo aggiornamento over-the-air (OTA). Hai anche la possibilità di controllare manualmente l’aggiornamento andando nel menu Impostazioni e selezionando l’opzione Aggiornamento software > Scarica e installa. Al momento, l’aggiornamento è disponibile solo per i modelli venduti negli Stati Uniti d’America, Corea del Sud ed Europa; tuttavia, si prevede che le altre variazioni straniere di Snapdragon lo riceveranno nei prossimi giorni.

Sfortunatamente, né il Galaxy Z Fold 4 né lo Z Flip 4 possono utilizzare il software One UI 5 in questo momento a causa di un problema di compatibilità. È probabile che non riusciremo a vedere Android 13 arrivare su nessuno dei dispositivi pieghevoli di Samsung ancora per un po’.

Se hai un Galaxy S22 e sei interessato a testare Android 13, puoi utilizzare l’app Samsung Member per iscriverti al programma beta e ottenere l’accesso al software. Puoi anche controllare il nostro tracker di aggiornamento di One UI 5 per scoprire quando il pacchetto over-the-air (OTA) sarà reso disponibile e quindi scaricarlo.