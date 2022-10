Ormai come ben saprete manca davvero poco alla presentazione ufficiale dei nuovi Oppo Reno 9, come ha potuto testimoniare la nuova immagine che da qualche giorno circola in rete.

Ad onor del vero il lancio potrebbe non essere proprio imminente, per lo meno stando a quanto anticipano fonti attendibili che prevedono l’evento nel corso del mese prossimo. Scopriamo insieme qualche indiscrezione.

Oppo Reno 9: ecco le prime indiscrezioni

Le indiscrezioni circolate finora parlano di un processore Snapdragon 778G e di fotocamera posteriore con sensore principale da 64MP per Reno 9 Pro e di un Dimensity 8000 e fotocamera posteriore da 50MP (Sony IMX766) per Reno 9 Pro+. Per quanto riguarda la batteria, su entrambi gli smartphone essere caratterizzata da una capacità di 4.500mAh, con compatibilità con il nuovo standard UFCS (Universal Fast Charging Specification) adottato in Cina che prevede una ricarica a 40W.

Per concludere abbiamo delle immagini dal vivo che mostrano la presunta confezione di vendita di OPPO Reno 9. Segnaliamo che arrivano da Weibo, il noto social cinese, e che potrebbero essere fasulle; comunque gli scatti mostrano sia il box immacolato che il possibile logo della serie.

Insomma, questo è quanto è emerso in queste ore sulla prossima serie Oppo Reno 9. Al momento non ci resta che attendere ancora qualche settimana, dato che le indiscrezioni come anticipato precedentemente, vedono il lancio fissato per il mese prossimo. Sicuramente vi terremo informati in caso di altre anticipazioni.