Netflix: tutte le nuove serie e i film di ottobre 2022, arrivano i titoli migliori

La lista in basso evidenzia diverse serie TV e tanti film, produzioni che potrebbero sicuramente interessare a molte persone. Gli utenti sono rimasti delusi dalla cancellazione di alcuni show da parte di Netflix, che però ha voluto sostituire il tutto con contenuti di ottimo rilievo.

I titoli in questione riguardano produzioni che spaziano tra varie categorie, proprio come piace al pubblico appassionato della celebre piattaforma di streaming online. Sono cambiate diverse cose ma resta sempre la stessa essenza di soddisfare l’utente medio, il quale non si troverà di certo disagio nella scelta.

Netflix presenta tanti nuovi titoli nel catalogo di ottobre che si aggiorna dopo averne cancellati diversi: ecco la lista parziale

Tutto sarà catalogato prima per film e poi per le serie TV, le quali di certo piaceranno a molti.

Memorie di una Geisha (film) – dal 1 ottobre

Per lanciarsi dalle stelle (film) – dal 5 ottobre

The Nun: la vocazione del male (film) – dal 16 ottobre

L’accademia del bene e del male (film) – dal 19 ottobre

Rapiniamo il Duce (film) – dal 26 ottobre

The Good Nurse (film) – dal 26 ottobre

Wendell & Wild (film) – dal 28 ottobre

Niente di nuovo sul fronte occidentale (film) – dal 28 ottobre

Arrivano anche tanti contenuti per il mondo delle serie TV, ecco l’elenco completo: