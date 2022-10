Con il nuovo SottoCosto, MediaWorld vuole porre fine alla smisurata crescita delle concorrenti, raccogliendo di fatto consensi in tutta Italia, data la presenza di prodotti sempre più economici su cui poter fare affidamento.

Gli utenti che al giorno d’oggi vogliono cercare di risparmiare il più possibile, non devono fare altro che recarsi in un qualsiasi negozio in Italia, in modo da toccare con mano i prodotti in offerta, oppure possono avvicinarsi al sito ufficiale dell’azienda, il quale però potrebbe richiedere il pagamento delle spese di spedizione.

MediaWorld: le nuove offerte sono da paura

Ottime occasioni per far collimare prezzo relativamente basso e qualità da MediaWorld, il SottoCosto rappresenta il giusto mix per riuscire a soddisfare sia gli amanti del sistema operativo Android, che tutti gli altri.

Partendo proprio da quest’ultimi possiamo scoprire la migliore offerta del momento, è infatti possibile pensare di acquistare un incredibile Apple iPhone 13, pagandolo solamente 779 euro, un prezzo in fortissimo ribasso rispetto al listino, la variante in promozione è da 128GB di memoria interna.

Coloro che invece non vogliono abbandonare il sistema operativo Android, possono pensare di acquistare il Galaxy S22, il top di gamma più venduto al mondo di Samsung, a 699 euro, oppure virare sulla variante decisamente più costosa, il Galaxy S22 Ultra 5G, per la quale saranno necessari ben 979 euro.

A prescindere dal modello selezionato, ricordiamo che sono tutti commercializzati con garanzia di 24 mesi, ed anche completamente sbrandizzati.