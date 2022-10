Lidl vuole raggiungere l’incredibile livello di risparmio dei più importanti rivenditori di elettronica, per questo motivo ha recentemente messo a disposizione del pubblico italiano una campagna promozionale di tutto rispetto.

Il volantino è prima di tutto fruibile in ogni negozio, ciò sta a significare che i singoli acquisti possono tranquillamente essere completati da coloro che sceglieranno di recarsi personalmente in un qualsiasi negozio, senza dover prestare particolare attenzione alla localizzazione territoriale. Le scorte, in aggiunta, non dovrebbero rappresentare un problema, in quanto sono sufficienti per garantire la medesima disponibilità per tutti.

Lidl shock: tutti gli sconti

Un risparmio assolutamente degno di nota vi attende da Lidl in questi giorni, i prezzi del volantino corrente raggiungono i minimi storici, anche se comunque si focalizzano sui cosiddetti accessori da cucina, prodotti che completano la nostra esperienza culinaria.

Il prezzo più basso è di soli 5,99 euro, e corrisponde all’acquisto di un tritatutto elettrico, un piccolissimo accessorio che non può mancare nelle case degli italiani. Con una spesa di 7,99 euro, invece, si potranno mettere le mani sulla comodissima bilancia digitale, perfetta per dosare i propri ingredienti.

Gli ultimi tre dispositivi di cui vi parliamo hanno un costo di 29, 49 e 79 euro, sono veri e propri dispositivi elettronici, corrispondenti alla macchina sottovuoto, il tritacarne, ed anche la friggitrice ad aria, in questo caso di marca Termozeta. Tutti i prodotti sono accompagnati dalla garanzia di 24 mesi.