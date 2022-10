Instagram: la guida definitiva per ottenere fama e follower nel 2022

Parliamoci chiaro, chiunque vorrebbe lavorare come influencer, ma in pochi ce la fanno veramente rendendo tale mestiere una vera e propria fonte di guadagno. È impossibile? Assolutamente no. Ci vuole impegno? Certo che sì. D’altronde anche occuparsi dei social network come Instagram implica determinazione, pazienza, ma soprattutto la conoscenza della giusta tattica. Qui di seguito ne consigliamo alcune che vi aiuteranno in questa corsa sfrenata al guadagno.

Instagram: come guadagnare sui social?

Iniziamo dicendo che grazie ad Instagram si arriva a guadagnare addirittura dai 100€ ai 500€ per ogni post a seconda del livello di engagement dei seguaci. Dopodiché passiamo alla parte concreta, nonché quella pratica. Come si guadagna sui social? Sicuramente:

condividendo post sponsorizzati , per i brand che vogliono raggiungere il vostro pubblico.

, per i brand che vogliono raggiungere il vostro pubblico. prendendo parte a programmi di affiliazione e ottenendo di conseguenza una percentuale sulle vendite dei prodotti di aziende esterne.

e ottenendo di conseguenza una percentuale sulle vendite dei prodotti di aziende esterne. realizzando e vendendo un prodotto fisico o digitale, o in alternativa offrendo un servizio a pagamento.

vendendo le vostre foto .

. portando il traffico di Instagram su altri canali per alimentare un business esterno.

Avete bisogno di aziende con cui lavorare? Provate con Shoutcart, Fohr Card, Grapevine, indaHash. Quanti follower sono necessari? La risposta è molto più elaborata, ma ci limitiamo dicendovi che il numero di seguaci dipende da: