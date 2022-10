WhatsApp è una delle app di messaggistica istantanea più utilizzate a livello globale, sopratutto in India, con oltre 390 milioni di utenti.

La società di ricerca sulla sicurezza informatica ESET ha pubblicato il suo ultimo rapporto sulle minacce, T2 2022 Threat Report, secondo il quale GB WhatsApp, una versione non ufficiale di WhatsApp clonata di terze parti, sta spiando le chat degli utenti in India. Tuttavia, questa app clonata non è disponibile su Google Play Store ed è quindi disponibile per il download solo su alcuni siti web.

“WhatsApp sta vietando temporaneamente gli account che utilizzano tali app non supportate e se questi account continuano a utilizzarle, verrà vietato in modo permanente l’accesso all’app“, afferma il rapporto.

Il rapporto prosegue affermando che l’India è tra i paesi con il maggior numero di rilevamenti di trojan Android. Per coloro che non sono esperti, un trojan è un malware che viene scaricato su un dispositivo travestito da programma legittimo. È difficile notare immediatamente un malware trojan in quanto non influisce sulle prestazioni quotidiane del telefono.

India il secondo paese al mondo più a rischio

Secondo il rapporto, l’India si è classificata seconda dopo la Cina (53%) come più influenzato dalla botnet chiamata “Mozi”. I dati vanno da maggio ad agosto 2022. Secondo il rapporto, i rilevamenti delle minacce Android sono continuati a crescere nel T2 2022 del 9,5%. La botnet IoT “Mozi” ha visto il numero di utenti diminuire del 23%. Il numero è sceso da 500.000 dispositivi interessati a 383.000 tra maggio e agosto.

“Queste statistiche confermano l’ipotesi che la botnet ‘Mozi’ sia automatizzato, in esecuzione senza la supervisione umana da quando il suo autore noto è stato arrestato nel 2021“, afferma il rapporto. La Russia è stato anche il paese più preso di mira dai ransomware, e alcuni dei attacchi sono politicamente o ideologicamente motivati ​​dalla guerra, ha affermato Roman Kovac, Chief Research Officer di ESET.