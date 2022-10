Iliad ha firmato un accordo con l’operatore rivale Fastweb per estendere la sua offerta di fibra in Italia, hanno affermato le società giovedì.

In base all’accordo, Fastweb, che è l’azienda italiana di Swisscom, offrirà l’accesso alla sua rete in fibra ultraveloce in tutta Italia, consentendo a Iliad di coprire oltre 10 milioni di famiglie entro l’inizio del prossimo anno.

La società è entrata a gennaio nel mercato della banda larga di rete fissa italiana dopo aver scosso nel 2018 il mercato mobile del Paese con la sua offerta low cost.

Il gruppo, di proprietà del miliardario francese Xavier Niel, aveva già firmato accordi simili in fibra con Telecom Italia e Open Fiber.

Superare tutte le altre compagnie

Iliad ha lanciato la banda larga full-fibra in Italia a partire da 15,99 euro al mese, una mossa che ha sconvolto il mercato in questi mesi.

Benedetto Levi, responsabile delle operazioni italiane della società di telecomunicazioni, ha affermato che gli abbonamenti per i clienti che non sono ancora clienti Iliad costerebbero 23,99 euro al mese.

La mossa di Iliad è destinata a intensificare la sua rivalità con l’ex monopolio telefonico Telecom Italia (TIM), che è appesantito dal debito e sotto pressione per aggiornare la sua rete a banda larga per raggiungere gli obiettivi digitali dell’Italia.

La società francese ha affermato che la sua nuova banda larga in fibra ottica avrà velocità di download fino a 5 gigabit al secondo con velocità di upload di 700 megabit al secondo e sarà disponibile in 7,4 milioni di case italiane.

“Riceviamo da mesi richieste di lancio di un servizio in fibra dai nostri clienti mobili, stufi della mancanza di trasparenza in questo mercato“, ha affermato Levi in ​​una nota.