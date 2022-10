Grey’s Anatomy è una delle serie prodotte da Shonda Rhymes che ha riscosso un enorme successo a livello mondiale. Il suo successo è stato talmente elevato che la serie è stata rinnovata anche per la stagione 19. Quest’ultima, in particolare, sarà aggiunta ufficialmente al catalogo multimediale di Disney+ a partire dal prossimo 2 novembre 2022.

Grey’s Anatomy: la stagione 19 in arrivo su Disney+ il 2 novembre 2022

Il colosso Disney ha da poco comunicato che a partire dal 2 novembre 2022 arriverà ufficialmente sul proprio catalogo la nuova stagione di Grey’s Anatomy. La fortunata è ormai famosissima serie targata Shondaland è infatti approdata alla stagione 19 e molto presto anche i fan italiani potranno gustarsela sulla piattaforma Disney+.

Questa serie tv, come già detto, ha riscosso un enorme successo mondiale negli anni che l’hanno portata ad oggi alla stagione 19. Quest’ultima vedrà le vicende dei protagonisti 6 mesi dopo il finale della stagione 18 e vedrà arrivare diversi nuovi personaggi, fra cui diversi nuovi specializzandi. Questi saranno interpretati dagli attori Shum Jr., Adelaide Kane, Alexis Floyd, Niko Terho e Midori Francis.

Insomma, per tutti gli amanti di questa fantastica serie sarà presto possibile vedere comodamente sul catalogo di Disney+ la stagione 19. Vi ricordiamo comunque che ad ottobre il catalogo multimediale della piattaforma si arricchirà di tanti altri nuovi titoli, tra cui nuovi film e serie tv. Tra questi titoli, ricordiamo ad esempio la quarta inedita stagione della serie tv Boris, The Bear, The Walking Dead, Candy: morte in Texas, Rosaline, Cambio di Direzione 2, Les Amateurs e la nuova serie tv Star Wars: Tales of The Jedi.