Google ha confermato che stanno per arrivare delle modifiche al suo browser Chrome che potrebbero causare de ibug ad alcuni ad blocker. Le modifiche di Google Chrome, soprannominate Manifest V3, hanno già portato alcuni utenti a fuggire verso alternative come Firefox.

Più persone potrebbero passare a Firefox nel prossimo anno poiché a partire da gennaio 2023 in Chrome 112, Chrome potrebbe eseguire esperimenti per disattivare il supporto per le estensioni Manifest V2 nei canali Canary, Dev e Beta, secondo un post sul blog.

Le cose iniziano a crescere ulteriormente a giugno in Chrome 115, Google “potrebbe eseguire esperimenti per disattivare il supporto per le estensioni Manifest V2 in tutti i canali, incluso quello stable“.

Quindi, a gennaio 2024, il Chrome Web Store rimuoverà tutti gli elementi Manifest V2 rimanenti, con la fine del supporto aziendale V2.

Tutti verso Firefox

Manifest V3 include un rinnovamento del sistema delle autorizzazioni tramite la rimozione della versione di blocco dell’API WebRequest. Google afferma che la modifica migliorerà la sicurezza perché attualmente potrebbe cambiare tutto sulla pagina web di una persona senza che l’utente o Google lo sappiano. La modifica rende inoltre più facile rilevare gli abusi quando l’estensione viene inviata allo store di Google.

Ma le imminenti modifiche a Chrome potrebbero interrompere “alcune estensioni“, afferma il ricercatore indipendente sulla sicurezza Sean Wright. Prevede che le estensioni più vecchie che non sono ben supportate ne risentiranno. “Sebbene questa possa essere una buona cosa dal punto di vista della sicurezza, è importante notare che il cambiamento avrà probabilmente un impatto negativo significativo sugli utenti che utilizzano questi plugin”.

“Dato che la maggior parte delle persone è molto più interessata alla funzionalità, sarà interessante vedere quanti utenti passeranno semplicemente da Chrome a browser come Firefox“.