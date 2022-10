Secondo le fonti, Meta avviserà circa 1 milione di utenti di Facebook informandoli che i loro account potrebbero essere in pericolo. Secondo Facebook, gli utenti possono mettere a repentaglio i propri account installando programmi fraudolenti dagli app store di Apple e Google. Quest’anno, l’azienda afferma di aver scoperto oltre 400 applicazioni Android e iOS fraudolente. Secondo Facebook, le applicazioni sono progettate per rubare le credenziali di accesso degli utenti.

Secondo Meta, Apple e Google sono già a conoscenza delle applicazioni. Se hai già installato le applicazioni, il tuo account Facebook potrebbe essere violato. Secondo Meta, le applicazioni fingevano di essere software di editing di immagini, giochi per dispositivi mobile o monitoraggio del fitness per indurre gli utenti a fornire informazioni sull’account. Apple ha affermato che 45 delle 400 applicazioni discutibili sono state rimosse dall’App Store. Secondo un portavoce di Google, la società ha anche eliminato tutte le applicazioni dannose.

Facebook avviserà gli utenti per la loro sicurezza

‘Gli hacker sono consapevoli della popolarità di queste applicazioni e utilizzano lo stesso tema per ingannare gli utenti e rubare i loro account e informazioni’, ha affermato David Agranovich, direttore dell’interruzione globale delle minacce di Meta. ‘Se un’app promette qualcosa di troppo bello per essere vero, come una funzionalità non ancora disponibile su altre piattaforme o siti di social network, è probabile che abbia ulteriori scopi’.

Una frode comune, ad esempio, inizia quando un consumatore installa un programma ‘hackerato’. Il software, oltre a offrire funzionalità minime, richiede agli utenti di Facebook di effettuare il check-in. Ciò induce gli utenti a divulgare i propri account e password di Facebook. Di conseguenza, questi utenti inconsapevoli forniranno l’accesso all’account sviluppatore dell’app.