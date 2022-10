Esselunga riprende a correre con il lancio di una delle migliori campagne promozionali degli ultimi mesi, arricchita da prezzi fortemente più bassi del normale, e la grande possibilità di risparmiare al massimo delle proprie possibilità.

Il rapporto qualità/prezzo è sicuramente favorevole per la maggior parte dei consumatori, infatti gli acquisti al momento sono effettuabili in ogni negozio, senza variazioni o vincoli particolari in merito alla disponibilità territoriale. Le scorte, dati alla mano, dovrebbero essere più che sufficienti per soddisfare la crescente richiesta dei clienti.

Esselunga: quali sono i prezzi che tutti devono scoprire da vicino

Offerte a non finire vi attendono nei vari negozi di casa Esselunga, i prodotti in promozione sono davvero tanti e molto vari tra loro, ma allo stesso tempo solo due modelli hanno effettivamente catturato la nostra attenzione.

Il primo è un televisore di casa LG, è un LED da 32 pollici, un prodotto che gli utenti possono acquistare con un esborso finale di soli 229 euro, ed è sicuramente un prezzo da non perdere, proprio per l’incredibile qualità general del dispositivo.

L’alternativa è un terminale decisamente più piccolo è portatile, ovvero uno smartphone, proposto a 159 euro, il modello in questione è lo Xiaomi Redmi 10C. Ciò che rende il prodotto decisamente conveniente ed abbordabile è sicuramente la sua batteria da 5000mAh, perfetta permette al cliente di godere di una autonomia ben superiore a quanto effettivamente ci saremmo aspettati, almeno rispetto alla concorrenza.