Conad continua a sorprendere gli utenti con una nuovissima campagna promozionale dal retrogusto quasi incredibile, arrivano infatti a disposizione di tutti gli utenti prezzi mai visti prima d’ora.

Il volantino, che trovate descritto nel dettaglio nel nostro articolo, risulta sin da subito essere disponibile a prescindere dalla provenienza, ovvero in altre parole gli acquisti possono essere completati da chiunque sul territorio, con disponibilità di scorte più o meno garantite per ogni utente.

Conad: le nuove offerte e tutti i prezzi più bassi

Gli sconti del volantino Conad spazino tra innumerevoli categorie merceologiche, e partono ad esempio dai piccoli elettrodomestici pensati per la cucina. A differenza di quanto potremmo effettivamente pensare, il focus dell’azienda pare essere rivolto verso marchi importanti sul territorio, in modo da invogliare il più possibile i consumatori all’acquisto.

Per questo motivo non vi dovete stupire se potrete mettere le mani su dispositivi di casa Ariete, G3 Ferrari o anche Moulinex, rispettivamente planetaria a 139 euro, forno per pizza in vendita ad un prezzo finale di 89 euro, oppure il più economico tra tutti, il frullatore ad immersione, disponibile a 39 euro.

Per variare il più possibile la scelta finale, sono comunque disponibili anche prodotti di altro tipo, come il televisore LED, dimensione 43 pollici, per il cui acquisto sarà necessario sborsare un contributo finale di soli 399 euro, e non solo. I dettagli, e tutti i prezzi più interessanti, sono disponibili solamente sul sito ufficiale.