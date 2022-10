Netflix ha introdotto i download dei contenuti a novembre 2016 e da allora il servizio ha continuato ad implementare nuove funzionalità per gli utenti. Ora puoi modificare le impostazioni di Netflix per scaricare ed eliminare automaticamente i contenuti una volta che hai finito di guardare un film o un episodio.

Se vuoi sapere come regolare le impostazioni di download per fare in modo che Netflix le gestisca automaticamente e come gestire i download per i paesi con licenze limitate, ecco una guida che fa per te.

Come scaricare i contenuti di Netflix

Se hai familiarità con l’utilizzo di Netflix sul tuo dispositivo mobile, probabilmente avrai notato il pulsante scuro “Download” che si trova proprio sotto “Riproduci“. Facendo clic su quel pulsante viene avviato il download di una versione locale del film o del programma TV desiderato.

Puoi scaricare film e programmi TV Netflix anche su dispositivi iPhone, iPad, Android e Amazon Fire, nonché su computer con Windows 10 o 11 e alcuni Chromebook e Chromebox. I download di Netflix di solito posson essere scaricati solo tramite il Wi-Fi, anche se puoi modificare questa voce nelle impostazioni dell’app.

Non esiste ancora un’app Mac per Netflix, quindi sfortunatamente ciò significa nessun download per laptop Mac (a meno che non eseguano anche Windows).

I programmi TV possono essere scaricati individualmente facendo clic sull’icona di download accanto a ciascun episodio. Sui dispositivi Android, puoi scaricare un’intera stagione di uno spettacolo toccando il pulsante “Stagione” e poi “Download”.

Quanti contenuti puoi scaricare

Netflix ti consente di mantenere un massimo di 100 download su tutti i dispositivi inclusi nel tuo piano di abbonamento. Ciascuno dei download ha una data di scadenza diversa in base alla licenza del contenuto: alcuni scadono già 48 ​​ore dopo l’inizio della visione. I download possono essere rinnovati, ma alcuni hanno un limite al numero di volte all’anno. Se un film o un programma esce dal servizio Netflix, tutti i relativi download scadono immediatamente.

Puoi eliminare singoli film e programmi deselezionando la casella di controllo accanto a ciascun titolo. Puoi rimuovere tutti i tuoi download accedendo alle Impostazioni dell’app e facendo clic su “Elimina tutti i download” in Download.

Una scheda “Download” (chiamata “I miei download” su Windows) che si trova nella parte inferiore dell’app Netflix ti mostra quali download sono nella tua libreria e ti consente di riprodurli.