Uno tra i principali exchange di criptovalute in tutto il pianeta è senza alcun dubbio Binance, la famosa piattaforma consta infatti tantissime valute sfruttabili e una popolarità decisamente diffusa in tutta la community, ciò non toglie che anch’essa non è immune da attacchi hacker, ed a quanto pare è proprio quello che è successo, fatto che ha portato alla sottrazione di token BNB, la moneta proprietaria Binance che opera sulla blockchain Binance Smart Chain, l’attacco ha ha preso di mira BSC Token Hub, un bridge tra due sistemi Binance.

Il valore dei token sottratti inizialmente si temeva si aggirasse intorno ai 570 milioni di dollari, poi a seguito di stime più accurate si è scoperto essere tra i 100 e i 110 milioni di dollari, valore poi confermato anche dalla società stessa.

An exploit on a cross-chain bridge, BSC Token Hub, resulted in extra BNB. We have asked all validators to temporarily suspend BSC. The issue is contained now. Your funds are safe. We apologize for the inconvenience and will provide further updates accordingly.

