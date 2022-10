Apocalisse Nucleare: ecco l'unico modo per scampare dalla morte

Lorenzo de’ Medici, anche noto come “il Magnifico”, non aveva poi tutti i torti quando parlava del futuro come un qualcosa di appeso ad un filo. Nel 2022, visti i presupposti, è proprio il caso di dire “Di doman non c’è certezza”. Questo perché, nonostante la storia ci sia servita da lezione, non ci ha insegnato proprio nulla. Dopo anni si torna a parlare tristemente di armi di distruzione di massa e addirittura di un’apocalisse nucleare. Nel caso in cui questo si avverasse, come dovremmo comportarci?

Apocalisse Nucleare: la guida per sopravvivere all’esplosione

Se ti trovi vicino all’esplosione, ricorda di girarti, chiudere e coprire gli occhi per evitare lesioni alla retina e quindi danni irreversibili alla vista. Dopodiché sdraiati a terra, a faccia in giù, con le mani protette sotto il corpo e rimani così fino a quando il calore e le due onde d’urto non si saranno dissolti.

Ovviamente bisogna tenere conto dell’ambiente in cui ci si trova. Se si è all’aperto bisogna:

Coprire bocca e naso con una mascherina, ma anche con una sciarpa, un fazzoletto od un panno.

con una mascherina, ma anche con una sciarpa, un fazzoletto od un panno. Togliere la polvere spazzolando i vestiti sporchi, o scuotendoli in un’area ventilata, sempre però rimanendo con naso e bocca chiusa.

spazzolando i vestiti sporchi, o scuotendoli in un’area ventilata, sempre però rimanendo con naso e bocca chiusa. Rifugiarsi , possibilmente in un seminterrato o un’altra area sotterranea, lontana dalla direzione in cui soffia il vento.

, possibilmente in un seminterrato o un’altra area sotterranea, lontana dalla direzione in cui soffia il vento. Rimuovere il pulviscolo radioattivo dal corpo facendo una doccia. Anche se contaminata, l’acqua con il sapone aiuta a combattere le particelle, al contrario del balsamo che le trattiene.

Se invece si è al chiuso ricorda di: