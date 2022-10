La seconda beta di Android 13 è stata rilasciata dal programma Android 13 QPR1 di Google, che si concentra sull’aggiornamento e il rinnovamento di varie aree del sistema operativo. Ci sono pochissime informazioni accessibili nelle note di rilascio ufficiali. Sappiamo che questa versione beta sarà disponibile solo per i telefoni Pixel. Pixel 4a, 4a (5G), 5, 5a, 6, 6a e Pixel 6 Pro sono gli smartphone particolari. Tuttavia, lo specialista Android Mishaal Rahman ha dettagliato tutto ciò che ha scoperto sulla beta in un thread di Twitter. Menziona miglioramenti specifici all’app Impostazioni, come l’inclusione di nuove animazioni e statistiche aggiuntive sul consumo di energia.

Rahman ha notato una nuova scheda ‘Utilizzo della batteria dell’app’ nell’app Impostazioni, che fornisce agli utenti un riepilogo conciso di quali applicazioni consumano più energia. Battery Health, una funzionalità vista inizialmente su Android 12, viene reintrodotta anche nella versione beta in Settings Services. Questo strumento fornisce uno sguardo più approfondito su come viene utilizzata la batteria di un telefono Pixel. Altri rapporti mostrano lo stato della batteria, che mostra ai consumatori i comportamenti del dispositivo.

Android 13 si fa strada su più smartphone

In Impostazioni, abbiamo notato un nuovo supporto per un gesto predittivo all’indietro. Questa è un’animazione che mostra dove andrai prima di scorrere su un’app, consentendo ai consumatori di selezionare se vogliono rimanere o andare. A proposito di animazioni, sul canale Google News Telegram è stata mostrata una novità per il meccanismo di identificazione biometrica di Pixel. Dopo che lo scanner di impronte digitali del telefono ha riconosciuto correttamente l’impronta digitale, sullo schermo verrà visualizzato un segno di spunta.

L’ultima serie di modifiche degne di nota è incentrata sulla revisione del menu. Secondo Rahman, Clear Calling, una funzione che riduce il rumore di fondo durante le chiamate, ha una nuova immagine e descrizione, ma non è ancora accessibile per l’utilizzo. Inoltre, il Centro sicurezza è stato notevolmente rinnovato per mettere in evidenza prodotti come Google Security Checkup.