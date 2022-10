Da quando la Xbox Series X|S è stata lanciata nel 2020, Microsoft ha fornito al pubblico una buona scorta di titoli che hanno arricchito le librerie di molti giocatori. Questi videogiochi hanno spaziato da IP di successo a titoli indie.

Con l’avanzare del 2022, la piattaforma Xbox continua ad espandere la sua libreria: con così tanti titoli in lavorazione, può essere difficile tenerne traccia.

Per questo motivo abbiamo deciso di discutere degli ultimi giochi tripla A e indie in arrivo confermati per il rilascio per Xbox One, Xbox Series X e Xbox Series S. Con questo elenco, puoi rimanere aggiornato su ciò che accadrà per non perdere l’opportunità di giocare ai migliori giochi Xbox che queste piattaforme hanno da offrire.

Brewmaster

Crea e produci birra in Brewmaster: Beer Brewing Simulator, sviluppato da Auroch Digital e Fireshine Games. Impara i trucchi del mestiere, crea ricette originali di birra e metti alla prova le tue abilità nelle competizioni per diventare il mastro birraio definitivo.

Grounded

Grounded lascerà finalmente lo status di beta a settembre. Grounded è un gioco di azione e avventura: si gioca principamente online insieme agli amici, in un mondo in cui ci si ritrova improvvisamente rimpiccioliti alle dimensioni di insetti. Il problema è che siete intrappolati nel vostro giardino, e per sopravvivere, devi imparare a costruire rifugi, vivere di quello che può offrire la terra e difenderti da insetti terrificanti come ragni, formiche, cimici e altro ancora.

La versione completa garantirà ai giocatori l’accesso all’intero cortile, con nuovi biomi da esplorare, insetti più grandi da combattere, nuove missioni della trama e molto altro.