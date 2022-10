WindTre vuole competere ad armi pari con tutta la concorrenza. Nel corso delle prossime settimane il provider arancione schiererà una serie di tariffe in alternativa alle promozioni low cost di Iliad ed, in particolar modo, alla Giga 120. Nel dettaglio, i clienti che scelgono il gestore arancione potranno attivare la WindTre Star+.

WindTre, la tariffa da 100 Giga anche per l’estate

La promozione di WindTre prevede per gli abbonati consumi praticamente senza limiti cui si aggiungono i costi più bassi del mercato. Nel dettaglio, gli abbonati avranno a loro disposizione chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della loro rubrica ed anche 100 Giga per navigare in internet. Il costo per gli abbonati sarà di 7,99 euro ogni mese.

I clienti che scelgono di attivare una promozione di WindTre dovranno attenersi anche a quelle che sono le condizioni del gestore previste per l’attivazione dell’offerta. In particolare, gli abbonati dovranno aggiungere una quota una tantum dal valore di 10 euro per le spese di attivazione e il rilascio della SIM.

Necessaria per gli utenti anche la portabilità del numero da altro operatore. Il cambio di gestore da TIM, Vodafone e Iliad, così come per altre ricaricabili, rappresenta una condizione necessaria per la sottoscrizione di questa promozione ricaricabile di WindTre. Per la portabilità saranno sempre necessari sino a tre giorni lavorativi.

In linea con quelle che sono le precedenti ricaricabili di WindTre, anche in questo caso, tutti gli interessati dovranno recarsi esclusivamente presso uno degli store ufficiali del provider.