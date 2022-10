WindTRE distrugge Iliad e non solo: la GO Unlimited Star+ offre giga illimitati

Sono diversi i gestori che occupano posti di rilievo nel mondo della telefonia mobile italiana e non solo, ma solo alcuni hanno il potere di cambiare le cose. Se un tempo si trattava di due gestori che lottavano tra di loro ogni mese, ora si tratta di un’unica superpotenza, la quale risponde al nome famosissimo di WindTRE. Le offerte di questo gestore sono state sempre famose per essere molto convenienti ma soprattutto valide dal punto di vista della qualità. Inoltre la quantità dei contenuti è risultata sempre una delle più soddisfacenti tra giga, minuti ed SMS disponibili, senza mai alcun cambiamento da apportare in futuro.

Ora è tempo di recuperare diversi degli utenti che hanno scelto altre opzioni dopo essersi trovati male per un qualsiasi aspetto. Proprio per tale motivo adesso WindTRE ha disposto il ritorno di alcune promozioni mobili, ma soprattutto di una in particolare. La pubblicità sta infatti rendendo giustizia alle grandi qualità che permette la GO Unlimited Star+.

WindTRE seppellisce la concorrenza con delle offerte strepitose ma soprattutto con una che sta facendo il giro della TV in pubblicità

Una delle offerte migliori attualmente disponibili nel panorama telefonico mobile italiano è quella proposta dal gestore WindTRE. Stiamo parlando di una soluzione unica, la quale non si vede assolutamente da parte di altri gestori mobili: la GO Unlimited Star+.

Già il nome dovrebbe far capire tutto: ci sono contenuti senza limiti dalla prima all’ultima proposta. Per soli 7,99 €, i fortunati ad essere contattati dal provider, potranno avere il meglio. Ci sono minuti ed SMS senza limiti con anche giga illimitati.