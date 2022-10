La battaglia tra i vari operatori telefonici entra nel vivo grazie alle ultime offerte di casa Vodafone, rappresentano infatti la migliore occasione per godere di un bundle eccellente, ed allo stesso tempo di spendere cifre decisamente ridotte.

L’attivazione di una promozione di casa Vodafone, almeno tra quelle indicate nell’articolo, richiede tuttavia la portabilità del numero originario, in altre parole il cliente si ritrova costretto a spostare il proprio numero di telefono, cambiando operatore telefonico. Oltra a questo, ricordiamo che in fase iniziale verrà richiesto il pagamento di un contributo standard di 10 euro, tale versamento comprende da una parte l’acquisto della SIM, dall’altra una ricarica che potrà essere utilizzata anche per i rinnovi.

Vodafone: le offerte sono tra le più interessanti

Al momento in cui vi scriviamo, diversi utenti segnalano di aver ricevuto SMS di attivazione della Vodafone Silver, una promozione che prevede un costo fisso di 6,99 o di 9,99 euro al mese, ed al cui interno si trova un bundle assolutamente interessante. Sono difatti disponibili 100 giga di traffico da utilizzare con connettività 4G, affiancati da SMS illimitati verso tutti, 300 minuti verso i numeri italiani, 1000 minuti verso numeri di Romania o Albania, ed aggiunti altri 100 minuti da utilizzare per chiamare paesi esteri non citati in precedenza.

L’alternativa, altrettanto valida del resto, è rappresentata dalla Vodafone Bronze, una promozione da 50 giga al mese, con alle spalle però SMS e minuti illimitati, senza le differenziazioni espresse poco sopra, in vendita ad un prezzo finale di 7 euro al mese.