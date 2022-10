Unieuro è folle con offerte al 90% solo oggi nel nuovo volantino

All’interno del nuovo volantino di Unieuro sono presenti tutti i migliori prezzi che riguardano il mondo della tecnologia. Potete infatti beneficiare del meglio ma anche di una garanzia eccezionale che come tutti ben sanno copre un periodo lungo ben due anni.

Unieuro massacra la concorrenza con delle offerte che battono nettamente tutti grazie al prezzo di vendita: ecco un assaggio

Secondo quanto riportato, la tecnologia che conta risiede sempre all’interno di quei negozi più blasonati come può esserlo Unieuro. Sono diversi gli utenti che negli ultimi giorni sono riusciti a portare a termine il loro acquisto più interessante grazie a questo vettore, il quale all’interno dei suoi Store propone dei prezzi eccezionali.

Si tratta inoltre di giorni dei prodotti Apple, proprio come indica il volantino del mese di ottobre. Tutti possono portare a casa infatti uno dei nuovi iPhone ma non solo, e scegliendo anche il metodo delle 20 rate con tasso zero, approfittando dunque di TAN e TAEG allo 0%. Gli iPhone 14 chiaramente possono essere acquistati ai prezzi proposti sul sito di Apple, i quali vengono riproposti anche da Unieuro. Se volete acquistare un iPhone 14 Pro, la rata mensile corrisponderà a 66,95 €. Nel caso in cui sceglierete invece un dispositivo Pro Max, la rata aumenterà a 74,45 € al mese.

Chiaramente si tratta del dispositivo da 128 giga di memoria interna. Non finisce qui però visto che anche il nuovo Apple Watch Ultra viene proposto al prezzo di 1009 € con una rata mensile da 50,45 €. Avrete poi anche l’opportunità di acquistare i vari MacBook con l’Air in prima linea al prezzo di 1369 €.