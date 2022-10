Dopo un lungo periodo dedicato ai test, Twitter introduce una nuova funzionalità che permetterà di condividere foto, video e GIF in un unico post. Di recente la piattaforma ha sorpreso i suoi utenti procedendo con il rilascio della funzione più attesa di sempre e adesso annuncia l’arrivo di una novità che rende tutto ancora più interessante.

Twitter: dalla modifica dei tweet ai post misti!

Nelle scorse settimane Twitter ha annunciato l’arrivo di una delle funzioni più desiderate dai suoi utenti. Gli abbonati a Premium hanno finalmente ricevuto la possibilità di sfruttare la modifica dei tweet. Purtroppo la novità è prerogativa di coloro che hanno sottoscritto un abbonamento a pagamento ma si tratta già di un enorme passo in avanti per il colosso che, per anni, ha manifestato il rifiuto nei confronti della modifica dei post al fine di garantire agli utenti contenuti originali.

Dopo aver introdotto la modifica dei post già condivisi, Twitter decide di sorprendere ulteriormente i suoi iscritti offrendo loro l’opportunità di condividere post misti. Un solo tweet potrà contenere foto, video e GIF. Il colosso giustifica l’arrivo della nuova funzione affermando che:

“[…]. Mescolare diversi tipi di contenuti in un unico tweet consente di esprimersi oltre i 280 caratteri per raccontare la propria storia”

Si tratta, quindi, di un nuovo modo di esprimere la propria opinione sulla piattaforma che potrebbe coinvolgere un gran numero di utenti poiché disponibile indistintamente per tutti gli iscritti. Non sarà necessario, dunque, aver effettuato l’abbonamento Premium per procedere con la pubblicazione di un tweet misto.