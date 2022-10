Tiscali-Smart-150-nuova-offerta-attivabile-con-150-GB

Presso alcuni punti vendita autorizzati l’operatore telefonico Tiscali sta proponendo l’attivazione di un’offerta mobile con un grande quantitativo di giga per navigare e con un orizzontale molto competitivo. Stiamo parlando in particolare della nuova offerta denominata Tiscali Smart 150 e questa volta è anche disponibile l’addebito su credito residuo.

Tiscali Smart 150, disponibile nei negozi la nuova offerta mobile con 150 GB

Tiscali Smart 150 è la nuova offerta mobile proposta dall’operatore telefonico italiano in questi giorni. Come già accennato, l’offerta è al momento disponibile presso alcuni negozi fisici autorizzati e questa volta è possibile effettuare l’addebito su credito residuo.

L’offerta in questione mette ogni mese a disposizione degli utenti un grande quantitativo di traffico dati per navigare. Nello specifico, si tratta di ben 150 GB da utilizzare con connettività 4G. Oltre a questo, l’offerta comprende sempre minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri ed SMS illimitati verso tutti.

Tiscali Smart 150 è ora disponibile all’attivazione ad un costo mensile di 7,99 euro anche con addebito su credito residuo. Fino a qualche tempo fa, invece, l’offerta era attivabile soltanto con metodi di pagamento automatici, come carte di credito o prepagate, ed aveva un costo più elevato pari a 9,99 euro al mese. L’offerta in questione è di tipo operator attack e per questo motivo è attivabile soltanto da chi proviene da specifici operatori telefonici, tra cui Iliad, WindTre, Very Mobile, Kena e ho. Mobile.

Vi ricordiamo che con l’attivazione di questa offerta viene attivato in automatico il piano tariffario denominato Tiscali 20 (o Tiscali Base OA). Quest’ultimo prevede un costo di 20 centesimi di euro al minuto senza scatto alla risposta e 20 centesimi di euro per ogni SMS inviato.