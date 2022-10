TIM Wonder Five batte Vodafone e distrugge Iliad con 100GB in 5G quasi gratis

Come TIM esistono pochissimi gestori che riescono ad attrarre ancora una volta anche quegli utenti che non hanno creduto nel progetto. Stiamo parlando di persone non soddisfatti e soprattutto dal prezzo mensile delle offerte telefoniche mobili, il quale sappiamo che cresce periodicamente in seguito alle rimodulazioni a cui nessuno vuole abituarsi. In basso ci sono diversi dettagli in merito alle nuove offerte per i rientranti.

TIM: le nuove offerte per riportare a casa i vecchi clienti sono due, il nome è uguale ma cambia il prezzo e la qualità della rete

Proprio per questo motivo ora si vuole invertire la tendenza e cercare di riportare indietro quanto perso, sottraendo utenti ai gestori concorrenti nel panorama italiano. TIM ha dunque pronte due offerte che, secondo le testimonianze dirette, sarebbero state proposte a diverse persone mediante contatto telefonico, sia con chiamata che con SMS.

Il nome è in entrambi i casi TIM Wonder Five, con la differenza di prezzo e di connettività. La prima infatti permette minuti senza limiti verso tutti i gestori italiani ed europei con 100 giga per la navigazione web utilizzando la rete 4G. Il prezzo comprende un totale mensile che risulta essere di 7,99 €.

La seconda variante di questa offerta presenta praticamente gli stessi contenuti ma un prezzo diverso che equivale a 9,99 € al mese. Cosa cambia? C’è la presenza della connettività 5G inclusa nel prezzo. Ricordiamo chiaramente che almeno per un anno questi prezzi possono essere garantiti, salvo poi eventuali rimodulazioni, ma comunque nel periodo successivo.

Per riuscire ad ottenere opportunità del genere, dovete solo sperare che il provider contatti in privato.