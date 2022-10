Sono giorni bui per la missione InSight della NASA. Il lander è atterrato a novembre 2018 per studiare la struttura e l’attività sismica di Marte.

Per sopravvivere, fa affidamento sull’energia raccolta dai suoi pannelli solari, ma sfortunatamente il pianeta ha scaricato uno spesso strato di materiale polveroso sui pannelli, riducendo drasticamente la quantità di energia che il robot può generare. Gli scienziati hanno riconosciuto per mesi che la fine della missione era vicina e ora una tempesta di polvere delle dimensioni di un continente sta oscurando i cieli marziani, con un ulteriore impatto sulla produzione di energia.

“Eravamo agli sgoccioli poche settimane fa. Ora siamo alla fine“, ha affermato Chuck Scott, project manager di InSight presso il Jet Propulsion Laboratory della NASA in California, in una dichiarazione. “Se riusciamo a superare questo problema, possiamo continuare a operare in inverno, ma mi preoccuperei della prossima tempesta che arriverà“.

InSight genera una media di 425 wattora per giorno marziano, o sol, ma questa settimana ne sta gestendo solo 275. Il lander ha bisogno di una media di circa 300 wattora per mantenere operativi il sismometro, le comunicazioni e le funzioni di base.

Sebbene le stime all’inizio di quest’anno suggerissero che la missione potesse concludersi alla fine dell’estate, il clima calmo ha aggiunto alcuni mesi a quella sequenza temporale. Ma il personale della missione ha sempre saputo che una tempesta di polvere abbastanza grande sarebbe stata sufficiente per porre fine al viaggio di InSight.

Addio InSight

Il 21 settembre, il Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) della NASA ha catturato le immagini di una grande tempesta di polvere a circa 3.500 chilometri dal lander. Per un po’, la produzione di energia è rimasta costante, ma da lunedì 3 ottobre i cieli sopra InSight si stavano oscurando e il lander ha quindi subito l’impatto della tempesta.

Secondo la dichiarazione, InSight ha spento il sismometro, per due settimane per risparmiare energia nella speranza di resistere alla tempesta.

Il personale della missione aveva deciso di far funzionare il sismometro il più a lungo possibile piuttosto che risparmiare energia per continuare a raccogliere dati scientifici; più recentemente, lo strumento aveva alternato operazioni e riposo ogni 24 ore.

Questa decisione significa anche che, a differenza di molti veicoli spaziali, la NASA non invierà un comando a InSight per terminare la sua missione. Ma quando l’energia alla fine si esaurirà, il lander non sarà più in grado di far nulla.

C’è una possibilità che InSight possa ancora superare questa particolare tempesta. Secondo le osservazioni dell’MRO, la crescita della tempesta di sabbia è rallentata e le sue nuvole non crescono così rapidamente. Tuttavia, anche se questo evento si placherà, prima o poi arriverà un’altra tempesta. Gli scienziati si aspettavano che l’attività delle tempeste di polvere sarebbe aumentata di recente date le mutevoli stagioni marziane, e questa è solo la terza tempesta dell’anno, ha affermato la NASA.