Come ben sappiamo mancano ancora dei mesi alla presentazione dei nuovi Samsung Galaxy S23 ma ormai le indiscrezioni non mancano ad arrivare.

Nelle ultime ore sono arrivate alcune anticipazioni sui colori dei nuovi top di gamma. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Samsung Galaxy S23: arrivano le prime anticipazioni

Finora le notizie si sono concentrate su fotocamera, design, processore e batteria, ma grazie al noto Ross Young, amministratore delegato di DSCC, ora possiamo dare un’occhiata anche ai colori degli attesi dispositivi. Secondo l’analista, ben conosciuto per le sue anticipazioni affidabili e supportate da una profonda conoscenza del settore, i Galaxy S23 saranno lanciati in quattro colori: Beige, Nero, Verde e Rosa chiaro.

Non c’è una grande differenza rispetto all’anno scorso, quando i colori (dei Galaxy S22 e S22+) erano Phantom Black, Phantom White, Green, e Pink Gold. Desta qualche sorpresa il fatto che non ci sia il bianco, sostituito dal beige, mentre il rosa presumibilmente dovrebbe essere più chiaro.

Ma la grande novità, se confermata, sta nel fatto che i colori saranno gli stessi per tutti e tre i dispositivi Galaxy: S23, S23+ e S23 Ultra. In effetti a domanda precisa Young risponde “Actually yes”, il che potrebbe rappresentare un’affermazione con un certo grado di indecisione soggetta a cambiamento. Vedremo se Young ha ragione, certo sarebbe un interessante cambio di rotta da parte di Samsung, dobbiamo solamente aspettare, come anticipato precedentemente, qualche mese.