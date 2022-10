Non un periodo fortunoso per i prodotti alimentari. A quanto pare, dopo il caso molto risonante dei wurstel Tre Valli contaminati, ecco altri prodotti ritirati immediatamente dal mercato per contaminazione dal batterio della Listeria.

I wurstel Tre Valli hanno causato 3 morti accertati nel nostro Paese e un quarto ancora da confermare. È giunta da poco una nuova allerta concernente un altro prodotto che può provocare la listerosi. Esiti gravi e persino fatali per alcuni soggetti. Scopriamo di seguito di quale prodotto parliamo.

Prodotti ritirati dal mercato: altri prodotti contaminati

I wurstel di Tre Valli sono “accompagnati” da un altro famoso prodotto, ossia i tramezzini al salmone e maionese del marchio Allegri Sapori. Nei suddetti è stato trovato il batterio della listeria e l’azienda ha indetto immediatamente un ritiro di lotti specifici.

Anche sul sito del ministero della Salute si legge che è accertata la presenza del batterio Listeria monocytogenes e tutti i consumatori non devono assolutamente ingerire il prodotto in questione. Piuttosto, dovrà restituire il prodotto e ottenere il relativo rimborso; il tutto entro il 10 ottobre.

Ecco i lotti ritirati dei tramezzini al salmone Allegri Sapori:

22952 1

22952 2

Listeria, quali soggetti devono prestare maggiore attenzione?

La Listeria si trasmette comunemente per via alimentare. Come detto anche dall’Istituto Superiore di Sanità, sia adulti che bambini sani possono essere infettati. Anche se, comunque, è molto raro che questi incomincino a sviluppare delle forme gravi della malattia.

Difatti, sono i soggetti debilitati, immunodepressi e le donne in gravidanza che devono prestare particolare attenzione a questo batterio.