Mediaworld continua con l’ottima campagna promozionale lanciata nel corso delle ultime settimane, i prezzi sono bassi e pronti per convincere anche i più restii all’acquisto di nuovi dispositivi di elettronica.

Grazie al SottoCosto, infatti, i prezzi sono decisamente più bassi del normale, ma attenzione però, le scorte sono disponibili solamente in tiratura limitata, in modo comunque da indurvi a recarvi il prima possibile in negozio, o direttamente sul sito ufficiale.

MediaWorld: quali sono i prezzi da cogliere subito al volo

Le ottime offerte del volantino di casa MediaWorld toccano il mondo Android e Apple, senza differenze particolari. I prodotti in promozione sono davvero tantissimi, e difficilmente possiamo racchiuderli in un unico articolo, per questo motivo ci focalizziamo solo sui top di gamma più interessanti.

Il primo è il Galaxy S22 Ultra 5G, un dispositivo richiestissimo dal pubblico in Italia, oggi disponibile ad un prezzo che si abbassa sotto i 1000 euro, sino a raggiungere i 979 euro necessari per l’acquisto della variante da 128GB. Coloro che invece vogliono restare in ambito Samsung, ma vogliono comunque spendere molto meno, potranno acquistare il Galaxy S22, con un investimento finale di 699 euro.

I clienti, infine, che vogliono mettere le mani su un eccellente prodotto Apple, potranno pensare di acquistare un iPhone 13, il cui prezzo attuale rientra sotto gli 800 euro, fermandosi precisamente a 779 euro, per la variante che prevede comunque i 128GB di memoria interna (non espandibili, lo ricordiamo).