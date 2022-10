Lidl distrugge Unieuro con la tecnologia per casa al 90% di sconto

La storia di Lidl insegna che il risparmio è mestiere di questo vettore, il quale nei suoi volantini stupisce sempre il pubblico. No, non stiamo parlando degli alimentari e di tutto ciò che gira intorno a quella categoria lì, ma degli elettrodomestici e della tecnologia di consumo che sta ultimamente monopolizzando il mercato. Moltissime offerta infatti, pur non arrivando per la prima volta, hanno lasciato ancora di stucco la concorrenza ma anche il pubblico che ora sa dove acquistare.

Lidl fa tanti prigionieri con il suo ultimo volantino: le altre aziende non hanno più voce in capitolo dopo questi prezzi

Ci sono ancora tante opportunità nel volantino distribuito ad ottobre che durerà ancora qualche giorno, per cui il nostro consiglio è quello di approfittare. Secondo quanto riportato, sarà possibile ancora acquistare uno degli oggetti più interessanti del momento per un prezzo di soli 49 €. Stiamo parlando del tagliacarne/passapomodoro da 350W di potenza, il quale risulta uno degli articoli più venduti. Inoltre Lidl non biasimo agli altri oggetti, proponendo anche una friggitrice ad aria del celebre ed esperto marchio Termozeta. La capienza in questo caso è di 3,5 litri con tantissimi utilizzi e diverse ricette comprese. Il prezzo corrisponde a 79 €.

Infine, nel caso in cui dovesse servirvi un forno a microonde, ecco la proposta eccezionale del marchio di concorrenza che prende il nome di Silvercrest. Era infatti spendere un totale di 59 € per avere un forno a microonde da 17 litri di capienza. Ricordiamo inoltre che Lidl consente a tutti di beneficiare di due anni di garanzia su tutti i prodotti acquistati in quest’ambito.