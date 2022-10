Kena Mobile distrugge ho. Mobile e CoopVoce con 150GB e tutto senza limiti

Parlando di Kena Mobile, non si può non dire che si tratta di uno dei migliori gestori al momento, soprattutto per quanto riguarda la longevità delle offerte. Una volta sottoscritte, queste durano per sempre senza mai cambiare di prezzo, non essendo soggette ad alcuna rimodulazione. È proprio questa dunque la differenza rispetto ai gestori di cartello che spinge le persone a preferire un provider virtuale.

Non è più un mistero neanche il fatto che i prezzi risultino tra i più bassi del mercato, posizionando dunque Kena Mobile tra i principali provider ad essere scelti. La nuova campagna del gestore in vita gli utenti a fare la mossa giusta, passando proprio dalla sua parte. Effettivamente le possibilità sono due, proprio come le offerte.

Kena Mobile lascia senza fiato la concorrenza ma soprattutto gli utenti che vogliono tutto per pochi euro mensili, ecco le nuove offerte

La prima che costa solo 5,99 € al mese per sempre, consente di avere 500 SMS verso tutti con minuti senza limiti verso qualsiasi gestore e 100 giga di connessione dati utilizzando il 4G. Sia l’attivazione che la consegna della scheda risultano gratis. Tale offerta viene riservata ai clienti Iliad, PosteMobile, Lyca, Fastweb e altri MVNO.

A seguire ecco un’altra grande proposta che viene dedicata, invece che agli utenti Lyca e Fastweb, a quelli di ho. Mobile. Il prezzo mensile corrisponde a 7,99 € per sempre, con 500 SMS verso tutti, minuti senza limiti e 150 giga in rete 4G.in questo caso l’attivazione consiste in 1,99 € per la SIM con consegna gratuita. Cosa state aspettando?