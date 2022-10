E’ stato caricato un trailer sul canale YouTube di PlayStation che ha affermato erroneamente che il remake di Dead Space arriverà sia su PS4 che su PS5.

Ovviamente, la notizia si è diffusa rapidamente tra i fan, e alcuni che si sono rivolti a Reddit per discutere della notizia, e molti hanno suggerito che il gioco potrebbe arrivare anche su Xbox One.

Ma nonostante questo, sembra che Dead Space rimarrà un remake di nuova generazione, e sarà lanciato su PS5, Xbox Series X|S e PC il 27 gennaio 2023.

Sembra che il remake sia stato assemblato con un profondo rispetto per il gioco originale, e EA Motive ha persino lanciato idee al proprio consiglio della comunità, un gruppo composto da fan di Dead Space che sono stati consultati durante lo sviluppo iniziale del gioco.

La società rimarrà fedele al vecchio franchise

“In primo luogo, onoriamo l’eredità“, ha affermato il produttore senior Philippe Ducharme. “Guardiamo al gioco originale con il massimo rispetto. Quindi, le basi fondamentali rimarranno le stesse. Tuttavia, stiamo apporteremo diversi miglioramenti all’esperienza per renderla allettante sia per i nuovi giocatori che per i fan di vecchia data“.

Il gioco può essere definito come un survival horror di fantascienza, ma Dead Space rende orgoglioso il genere con una storia avvincente, un’atmosfera tesa, frenetica ed estremamente violenta. Potrebbe essere un remake innovativo, ma la società ha garantito che saranno rispettati alcuni elementi chiave dei vecchi capitoli. Se ti piacciono i survival horror, l’azione o la fantascienza, Dead Space entrerà a far parte sicuramente della tua libreria.