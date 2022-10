Di recente ha avuto luogo l’evento Made by Google. L’azienda ha mostrato i suoi nuovi prodotti, in particolare i nuovi Pixel 7 e 7 Pro, oltre al nuovo Pixel Watch e un (breve) teaser del prossimo tablet. In pieno stile Google, la società ha anche approfittato dei riflettori per lanciare una manciata di frecciatine ad Apple.

Poco prima di svelare la sua ultima linea di smartphone, Brian Rakowski ha menzionato sul palco che Google è un innovatore nello spazio degli smartphone. Per questo motivo, l’azienda “considera sia un complimento” quando altre aziende decidono di imitarla. Ovviamente, con “altri”, Google si riferisce soprattutto ad Apple.

Google approfitta del suo ultimo evento per ribadire la rivalità con altre aziende, in particolare Apple

Durante l’evento di Apple, una delle funzionalità principali aggiunte alla gamma di iPhone 14 e 14 Pro, nonché al nuovissimo Apple Watch, è il rilevamento degli incidenti. Se sei coinvolto in un incidente d’auto, il tuo dispositivo può rilevarlo e chiamare i servizi di emergenza, a meno che tu non comunichi al tuo dispositivo che stai bene. Google ha menzionato di aver introdotto il rilevamento automatico degli incidenti stradali sui suoi modelli Pixel oltre tre anni fa. Inoltre, Apple ha anche introdotto per la prima volta un display Always On – sempre attivo – per iPhone. Un’implementazione problematica, ma comunque un’implementazione – che Google ha proposto nel 2017.

Google ha anche avuto molto da ridire su alcune scelte della sua rivale, in particolare per quanto concerne iMessage. Apple continua a battersi per iMessage invece di supportare il sistema RCS. Google da tempo critica questa scelta e sta portando avanti la sua campagna #GetTheMessage. Anche se Tim Cook, CEO di Apple, ha confermato che la società non è minimamente interessata a implementarla. Non è una novità che Apple e altre aziende siano sempre al centro di qualche confronto soprattutto a livello di sistema operativo. Anche questi battibecchi sono sempre più frequenti.