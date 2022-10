I giocatori economici su FIFA 23 sono cruciali per il successo della tua squadra a meno che tu non abbia deciso di mettere mano al portafoglio.

Risparmiare un po’ di denaro è sempre utile e anche se potresti essere in grado di accaparrarti uno dei migliori wonderkids se segui bene il mercato, ma in generale questi sono i giocatori per cui vale la pena spenderci qualcosa.

Alcuni di questi giocatori saranno fantastici per te fin dall’inizio, ma altri sono un investimento, poiché raccoglierli ora per pochi centesimi significa che puoi venderli in seguito per un sacco di soldi.

I migliori giocatori economici da usare in modalità carriera

“Economico” è ovviamente relativo al tuo budget, ma qui abbiamo raccolto una selezione di giocatori che possono aggiungere un enorme valore a una gamma di squadre diverse. Certo, l’acquisto di Erling Haaland per 51 milioni di sterline potrebbe sicuramente essere considerato un affare, ma pochi club potrebbero gestirlo. Diamo un’occhiata ad alcune opzioni più appetibili e meno conosciute, a cominciare dalla più costosa.

Elliot Anderson – Newcastle United (valore approssimativo 2,6 milioni)

Il versatile centrocampista sta appena iniziando ad emergere dalla panchina del Newcastle di Eddie Howe, un’impresa non da poco se si considerano le opzioni in rapido miglioramento che hanno i Magpies.

Anderson è un ottimo investimento su FIFA 23, indipendentemente dalle dimensioni del club. Non solo ha un punteggio potenziale di 86, ma può giocare ovunque a centrocampo e su entrambe le ali. Possiede un gioco a tutto tondo che lo rende estremamente utile in diverse situazioni.

Luka Romero – Lazio (valore approssimativo 2,2 milioni)

Tieni d’occhio questo trequartista di 17 anni: ha un’incredibile agilità (86) e un equilibrio di 84 in FIFA 23. Ha collezionato diverse presenze da sostituto con Lazio e Maiorca nella vita reale, mostrandosi come un investimento sicuro per chi ha un paio di milioni di dollari.

Romero è un’alternativa più snella ad Anderson, ma può anche inserirsi al centro o su entrambi i lati. È un giocatore ordinato che è già attrezzato per svolgere un ruolo chiave per le squadre della lega inferiore prima della sua inevitabile crescita.

Noah Mbamba – Club Brugge (valore approssimativo 1,3 milioni)

Per coloro che cercano di aggiungere una scintilla giovanile alla loro difesa, è arrivato il 17enne Noah Mbamba. Con una commissione di trasferimento bassa e uno stipendio inferiore a 500 dollari FIFA a settimana, è sorprendente vedere il potenziale del difensore centrale raggiungere 84 in totale.

Ancora meglio, ha già alcune statistiche chiave che lo rendono maturo per eccellere nel coopo a corpo.

Non molti difensori della sua età possono eguagliare questa potenza ed è già abbastanza dominante da essere un leader per le squadre più piccole.

Sidney Raebiger – SpVgg Greuther Furth (valore approssimativo 1 milione)

Non è facile diventare il debuttante più giovane nella storia della Red Bull Lipsia. L’anno scorso, il giovane tedesco Sidney Raebiger è apparso per la squadra della Bundesliga a soli 16 anni e 112 giorni. E’ stato trasferito in seconda divisione in estate, e grazie a questo il suo potenziale è stato premiato con un punteggio di 84 su FIFA 23.

Il centrocampista è ancora più allettante quando si vede il suo salario minimo, che dovrebbe renderlo accessibile alle squadre che lavorano al taglio. Raebiger è un giocatore efficiente che è ottimo per mantenere il possesso palla con i suoi passaggi brevi di qualità e le sue statistiche equilibrate.

I suoi ritmi di lavoro medi assicurano anche che sia straordinariamente disciplinato e un’ottima aggiunta alla tua squadra se c’è un altro centrocampista che vuoi scartare dalla rosa.