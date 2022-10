Eurospin riprende da dove si era fermata nelle scorse settimane, con il lancio di una campagna promozionale decisamente intrisa di sconti speciali e di prezzi fortemente più bassi del listino del medesimo periodo.

Gli utenti che vogliono fruire delle medesime offerte, si ritrovano a doversi recare il prima possibile in negozio, in modo da essere sicuri di godere di un risparmio che vada ben oltre quanto disponibile nel medesimo periodo. Gli acquisti, ad ogni modo, devono sempre essere effettuati in esclusiva assoluta nei negozi fisici in Italia.

Eurospin: ecco gli sconti migliori di oggi

Una campagna promozionale con i fiocchi vi attende proprio nel periodo da Eurospin, i nuovi prezzi bassi attivati dall’azienda sono perfetti per gli utenti più anziani, o comunque per coloro che vogliono controllare attentamente la salute ed il benessere.

La spesa più bassa da sostenere riguarda l’acquisto di una sveglia digitale, il cui prezzo è comunque di soli 12,99 euro, per salire poi verso uno smartphone per anziani, disponibile a soli 39 euro, una cifra davvero di tutto rispetto per un prodotto eccellente.

Non mancano ad ogni modo anche altri sconti interessanti, è disponibile uno spremiagrumi automatico, in vendita a 44,99 euro, oppure anche il misuratore di pressione a braccio, il cui prezzo può spaziare tra 19 o 39 euro, dipendentemente dalla variante selezionata: smart o base.

Tutti gli sconti del volantino di casa eurospin sono effettivamente disponibili nei negozi fisici, come anticipato, per i dettagli collegatevi al sito.