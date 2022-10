Euronics è pronta a far sentire la propria voce nel mondo della rivendita di elettronica con il lancio di una campagna promozionale veramente assurda, la migliore in circolazione.

Tutti gli sconti del momento, a differenza di quanto vi abbiamo raccontato in passato, sono da considerarsi disponibili solamente nei negozi fisici, ma però possono essere acquistati praticamente ovunque in Italia. Ciò sta a significare, in parole povere, che gli ordini possono essere effettuati recandosi personalmente in un qualsiasi negozio sul territorio, a prescindere dalla dislocazione territoriale.

Euronics: le offerte sono pronte per fare la differenza

Per spendere sempre meno con Euronics dovete recarvi in negozio, ma prima di tutto dovete mettere mano al portafoglio ed investire almeno 599 euro, sull’acquisto di uno o più prodotti inclusi nel catalogo aziendale.

Nel momento in cui avrete superato questo step iniziale, potrete comunque pensare di approfittare di una selezione di dispositivi a prezzi fortemente più bassi del normale: questi sono suddivisi in relazione alla cifra finale di vendita, che corrisponde esattamente ad un massimo di 199 euro, per scendere poi verso 99 o 49 euro.

Qualitativamente sono molto interessanti, comprendono ad esempio la Nintendo Switch, come anche le Apple Airpods, per intenderci, e spaziano tra le più svariate categorie merceologiche. E’ bene ricordare, tuttavia, che sarà possibile acquistare solo un prodotto tra i selezionati, almeno per quanto riguarda il singolo scontrino.

Tutti i dettagli sono disponibili online sul sito ufficiale.