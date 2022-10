Esselunga prova a rubare i clienti a Unieuro con il lancio di una campagna promozionale che ha quasi dell’incredibile, rappresenta la perfetta soluzione per accedere a prodotti di qualità, riuscendo nel contempo a spendere decisamente meno.

I prezzi che trovate effettivamente elencati nell’articolo, lo ricordiamo, sono da considerarsi disponibili solo ed esclusivamente nei negozi fisici, poiché al giorno d’oggi i medesimi acquisti non possono essere completati online sul sito ufficiale. I prodotti disponibili, inoltre, vengono commercializzati con garanzia di 24 mesi, e sono anche distribuiti nella versione no brand, ciò sta a significare che gli aggiornamenti del sistema operativo sono tempestivamente rilasciati dal produttore, non dall’operatore telefonico.

Esselunga: il volantino con tutte le migliori offerte

Gli utenti sono pronti a risparmiare moltissimo sui propri acquisti grazie a Esselunga, con questa specifica campagna promozionale è facile pensare di acquistare anche uno smartphone, risparmiando molto più del solito.

Si parte, ad esempio, dall’ottimo Xiaomi Redmi 10C, un must have per coloro che vogliono avere il massimo con il minimo sforzo, dato il prezzo finale di soli 159 euro, e comunque la buonissima dote di specifiche tecniche: tra cui spicca la batteria da ben 5000mAh, per intenderci.

Per soddisfare anche coloro che sono alla ricerca di un televisore di ultima generazione, Esselunga ha deciso di inserire il TV LED da 32 pollici di diagonale, prodotto eccellente sotto molteplici punti di vista, in vendita a 229 euro. Le offerte non terminano qui, correte in negozio per tutte le novità.