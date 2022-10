Abbiamo assistito al lancio di numerosi smartphone a settembre e prevediamo che la tendenza continui anche in ottobre.

Al momento ci sono tre marchi che hanno programmato dei lanci ufficiali, mentre gli altri dell’elenco si basano su fughe di notizie e voci.

Ad ogni modo, prevediamo che quasi tutti i telefoni della lista diventino ufficiali in ottobre. Infatti potrebbero essere rilasciati anche più dispositivi che non sono in lista. Questi telefoni in arrivo sono distribuiti su diverse categorie di prezzo.

Xiaomi 12T

Detto questo, diamo un’occhiata a tutti i lanci di telefoni che verranno presentati nelle prossime settimane.

Il lancio della serie Xiaomi 12T è avvenuto il 4 ottobre. I due telefoni, ovvero Xiaomi 12T e Xiaomi 12T Pro, saranno annunciati in occasione di un evento previsto per le 14:00.

Si dice che il modello Pro arrivi con una fotocamera Samsung ISOCELL HP1 da 200 MP, un processore Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, display OLED a 120 Hz e supporto per la ricarica veloce da 120 W. D’altra parte, la versione vanilla dovrebbe presentare un chipset MediaTek Dimensity 8100-Ultra e una fotocamera principale da 108 MP.

Si prevede inoltre che i telefoni offrano due altoparlanti stereo sintonizzati da Haram Kardon, un sensore IR, un sistema di raffreddamento a liquido e altro ancora.

Infinix Zero Ultra e HOT 20

L’Infinix Zero Ultra è stato reso ufficiale il 5 ottobre. Secondo teaser e fughe di notizie, sarà lo smartphone Infinix più ricco di funzionalità fino ad oggi. Il marchio ha collaborato con i Royal Museums Greenwich per il lancio.

Il telefono dovrebbe essere dotato di una fotocamera principale da 200 MP, chip MediaTek Dimensity 920, display AMOLED curvo da 6,7 pollici a 120 Hz, batteria da 5.000 mAh e supporto per la ricarica rapida via cavo da 180 W.

Il dispositivo dovrebbe arrivare con Android 12 e sarà disponibile in bianco e nero.

Mentre la serie Infinix Hot 20 è stata annunciata il 6 ottobre. Secondo le indiscrezioni, il modello Hot 20 standard arriverà con un display (LCD) FHD + 120Hz da 6,78 pollici, chip MediaTek Helio G96, 8 GB di RAM, 5 GB di RAM virtuale e 128 GB di spazio di archiviazione. Sfortunatamente, non abbiamo ulteriori dettagli sul telefono, sul Pro o su qualsiasi altra versione.

Ad ogni modo, le voci suggeriscono che la serie Infinix Hot 20 potrebbe essere identica alla serie Infinix Hot 12 in termini di funzionalità.