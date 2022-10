Le occasioni più ghiotte di questo fine settimana sono assolutamente in casa di Conad, l’azienda ha posto fine al dominio delle dirette rivali del territorio nazionale, con il lancio di un volantino assolutamente unico nel proprio genere.

I prezzi sono più bassi del solito, ed inoltre l’accesso è disponibile praticamente ovunque in Italia, in questo modo il cliente avrà pienamente la possibilità di godere delle medesime offerte, senza doversi minimamente preoccupare della qualità generale.

Conad: offerte shock e tanti prodotti in offerta

Da Conad gli utenti possono acquistare la tecnologia pagandola veramente poco, grazie all’ultimo volantino sono davvero innumerevoli i prodotti effettivamente in promozione dal prezzo decisamente più basso.

Il modello più costoso, e tecnologico, dell’intera selezione è senza dubbio il televisore LED da 43 pollici, un dispositivo che viene proposto a soli 399 euro, ma che allo stesso tempo è in grado di convogliare incredibili specifiche tecniche e prestazioni.

Le alternative sono inoltre legate più che altro a piccoli elettrodomestici pensati per la cucina, quali possono essere, ad esempio, il frullatore ad immersione di Moulinex, acquistabile a 39 euro, come anche un forno per pizza, di marca G3 Ferrari, in vendita a 89 euro, oppure una bellissima planetaria Ariete, in vendita a 139 euro.

Tutti questi prodotti, come anticipato del resto, sono commercializzati con garanzia di 24 mesi, la quale riesce a coprire i difetti di fabbrica, ma non i danni accidentali causati dagli utenti. I dettagli, come al solito, sono disponibili online.