Uno dei maggiori pericoli alcuni dente è connesso al mondo del web deve prestare attenzione ogni giorno è costituito senza dubbi dal phishing, la nota pratica fraudolenta infatti colpisce con cadenza regolare e con delle vere e proprie ondate di comunicazioni truffaldine degli utenti nel tentativo di sottrarre loro dati di primaria importanza.

Queste comunicazioni vengono spacciate come avvisi da parte di enti autorevoli nel tentativo di conquistare rapidamente la fiducia della vittima che così sarà maggiormente invogliata a consegnare i dati importanti al truffatore.

Queste comunicazioni prendono corpo in mail o sms altamente diversificate tra loro ma con una struttura di base decisamente conservata, queste ultime infatti inducono il lettore a compiere azioni come effettuare accessi presso link esterni oppure scaricare allegati malevoli, steps fondamentali per la riuscita della truffa.

Phishing spacciato per comunicazione INPS

La nuova truffa entrata in circolazione in Italia ribadisce alla lettera tutti questi concetti, si tratta infatti di una falsa comunicazione al nome di INPS che avvisa l’utente di una richiesta Non è andata a buon fine a causa della mancanza di documentazione, la quale può essere visionata per intero scaricando un allegato presente nella mail.

L’allegato però al suo interno contiene un malware letale che se eseguito si installerà nel vostro PC assumendo nel pieno controllo ed iniziando così a copiare tutti i dati salvati in memoria per poi inviarli tramite internet al proprio creatore.

Per evitare questa tipologia di problema il consiglio migliore da seguire è quello che non appena riconosciuta la mail cestinatela immediatamente senza pensarci due volte.