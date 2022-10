Comet fa sentire ancora la propria voce nel mondo della rivendita di elettronica, con il lancio di una campagna promozionale decisamente speciale, se non quasi unica nel proprio genere, al cui interno si possono trovare incredibili prezzi bassi ed occasioni da non credere.

Per essere sicuri di avere la certezza di spendere poco o niente sui migliori prodotti Comet, non dovete fare altro che aprire il prima possibile il sito ufficiale, in modo da poter scorrere i prezzi stando comodamente seduti sul divano di casa propria. Oltre a questo, ricordiamo comunque che è prevista la garanzia di 24 mesi, nonché la spedizione gratuita presso il domicilio, nel momento in cui il valore dell’ordine dovesse superare i 49 euro.

Comet shock: ecco quali sono i prezzi più bassi

A differenza di quanto Unieuro ci ha abituati in passato, in questo caso gli acquisti di telefonia mobile sono più che altro legati alla fascia media, ovvero ad una serie di modelli il cui prezzo finale rientra in una spesa complessiva non superiore ai 500 euro.

L’idea è molto valida, proprio perché al momento la popolazione non dispone di un elevato quantitativo di denaro da investire, e di conseguenza si ritrova a voler spendere il minimo indispensabile.

Ecco quindi che potrà pensare di acquistare uno Xiaomi 12 Lite, proposto al pubblico a 499 euro, oppure anche uno tra Realme C21Y, Oppo A96, Galaxy A53, un buonissimo Oppo A94, per finire con l’intramontabile Oppo Reno8 Lite.