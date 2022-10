Non ce ne accorgiamo, ma la batteria del nostro smartphone è messa costantemente sotto sforzo. Infatti, pochi consumatori ci tengono alla sua salute, cosa che invece dovrebbe essere normale per tutti.

La sua efficienza nel lungo periodo si perde praticamente subito, e nonostante gli ioni di litio siano dei materiali eccellenti, hanno comunque bisogno di qualche piccola attenzione per poter durare qualche anno o mese in più.

Una delle abitudini più scorrette in tutto il mondo, e soprattutto in Italia, è quello di caricare il proprio cellulare durante tutta la nottata. Cosa c’è che non va in quest’azione ormai ripetuta ogni giorno? Scopriamolo di seguito.

Cellulare in carica di notte: il motivo per cui si deve evitare

Oggi le batterie sono agli ioni di litio, e questo lo sappiamo; tuttavia, non sappiamo che se queste vengono caricate in eccesso (o per meglio dire, allo sfinimento) tendono man mano a deteriorarsi sempre di più velocemente.

Anche se molti smartphone oggi bloccano il ciclo di ricarica una volta completato, comunque è buona norma evitare di continuarlo a tenere in carica. Inoltre, non tutti gli smartphone godono di questa funzione aggiuntiva.

Ma la problematica più grande del sovraccarico notturno del proprio smartphone è una: il surriscaldamento. Se la batteria del nostro dispositivo si surriscalda andremo incontro ad una morte celere e certa della stessa.

Bisogna mettere subito in pratica dei piccoli accorgimenti per salvarla, come ad esempio evitare di lasciare lo smartphone al Sole, in tasca per troppe ore o addirittura sotto il cuscino.

Quest’ultima abitudine è incredibilmente scorretta e dannosa per tre motivi: il primo è il surriscaldamento, il secondo sono il numero di radiazioni che emana lo smartphone (e che ci becchiamo sicuramente) e il terzo motivo è una possibile esplosione del dispositivo. Dobbiamo davvero elencare che danni può portarci quest’ultimo motivo?

Dunque, in definitiva, cercate di tenere la batteria del vostro telefono quanto più fresca è possibile. Il vostro dispositivo vi ringrazierà.