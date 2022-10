Anche l’operatore WindTre ha recentemente reso disponibili le sue offerte di rateizzazione con cui nuovi e già clienti dell’operatore possono acquistare a rate i nuovi smartphone Xiaomi 12T Series.

I prezzi partono da soli 9.99 euro al mese, ovviamente da andare a sommare al costo mensile dell’offerta. Scopriamo alcuni dettagli.

WindTre svela i prezzi a rate dei nuovi Xiaomi 12T

A partire dallo scorso 5 ottobre WindTre ha aggiornato il proprio listino smartphone, inserendo anche i nuovi Xiaomi 12T. Per esempio, con WindTre Di Più Unlimited 5G lo smartphone è acquistabile a 9,99 euro in più al mese per 30 mesi, con anticipo di 69,99 euro con carta di credito. Con Di Più Full 5G invece è acquistabile a 14,99 euro in più al mese per 30 mesi, con anticipo di 69,99 euro con carta di credito.

Infine con l’offerta Smart Pack Protect 200 5G è acquistabile a 14,99 euro in più al mese per 30 mesi, con anticipo di 69,99 euro con carta di credito. Per il modello Pro invece si parte da un prezzo mensile rispettivamente di 11.99 euro, 18.99 euro e 18.99 euro. Quelli appena elencati sono degli esempi con acquisto tramite carta di credito, ma in negozio sono disponibili anche soluzioni tramite finanziamento, in quel caso con anticipo a partire da 0 euro.

L’operatore offre anche delle promozioni per l’acquisto a rate di Xiaomi 12T e 12T Pro dedicate ad alcuni già clienti. In particolare, per alcuni già clienti selezionati i nuovi smartphone Xiaomi sono disponibili a partire da 14,99 euro al mese anche con anticipo zero tramite finanziamento. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.