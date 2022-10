Unieuro distrugge Euronics con offerte al 90% solo oggi nel volantino

Unieuro ha pubblicato un volantino valido per il mese di ottobre che di certo ha raccolto molteplici consensi e tantissime visite all’interno degli Store fisici ma anche sul sito ufficiale. Sfruttando il tasso zero con la prima rata da pagare il prossimo mese di gennaio 2023, il colosso ha attirato moltissime persone, le quali hanno capito di poter fare un vero affare.

Tutti coloro che infatti andranno negli Store di Unieuro potranno trovare soluzioni eccezionali che riguardano tutta la merce ma con un particolare occhio verso la gamma del colosso americano Apple. Tutti i dispositivi appartenenti alla nuova gamma iPhone 14 saranno infatti disponibili con più soluzioni presso gli Store. Unieuro permette a tutti di averli allo stesso prezzo di vendita del sito ufficiale Apple, ma offrendo anche un dilazionamento in 20 rate che ovviamente variano in base al tipo di smartphone scelto.

Unieuro lancia i giorni di Apple, ci sono ancora alcune ore per sfruttare il nuovo volantino: ecco i prezzi migliori

A primo impatto è possibile notare nel nuovo volantino di Unieuro diverse offerte molto interessanti, come quelle che permettono di acquistare i nuovi iPhone a 20 rate. Scegliendo un iPhone 14 Pro pagherete ogni rata 66,95 €, mentre scegliendo il modello iPhone 14 Pro Max, la rata salirà a 74,45 €. Tutto questo in merito al modello da 128 giga di memoria.

No finisce però qui visto che le opportunità riguardano anche gli altri articoli di Apple, come il nuovo Apple Watch Ultra da 1009€ proposto con rata mensile da 50,45€. Disponibili anche tanti sconti in merito alla gamma MacBook, la quale propone la sua versione Air da 1369 €.