Gli avvocati di Elon Musk hanno dichiarato giovedì che Twitter si rifiuta di accettare la rinnovata offerta da 44 miliardi di dollari e chiedono a un tribunale del Delaware di interrompere il processo.

Musk ha fatto una rinnovata offerta per rilevare la piattaforma dei social media all’inizio di questa settimana, sperando di porre fine a una lunga controversia legale iniziata quando ha cercato di ritirarsi dall’accordo di aprile e Twitter ha citato in giudizio.

I rappresentanti di Twitter non hanno risposto immediatamente ai messaggi di commento.

Twitter ha dichiarato all’inizio di questa settimana che intende chiudere l’accordo al prezzo concordato, ma le due parti sono ancora prenotate per un processo del 17 ottobre nel Delaware a causa dei precedenti tentativi di Musk di rescindere l’accordo. Mercoledì, il giudice che presiede il caso ha detto che continuerà a spingere verso il processo perché, all’epoca, nessuna delle due parti si era formalmente mossa per fermarlo.

Gli avvocati di Musk hanno affermato che il processo dovrebbe essere aggiornato per lasciare più tempo a Musk per assicurarsi il finanziamento.

“Twitter non accetterà un sì come risposta“, ha affermato il deposito del tribunale firmato dall’avvocato di Musk Edward Micheletti. “Sorprendentemente, hanno insistito per procedere con questo contenzioso, mettendo incautamente a rischio l’accordo e giocando d’azzardo con gli interessi dei loro azionisti”.

Un gioco rischioso per entrambe le società

Dal momento che Twitter ha citato in giudizio Musk per costringerlo a completare l’acquisto dopo aver tentato di ritirarsi quattro mesi fa, è improbabile che la società con sede a San Francisco si allontani dall’accordo.

Piuttosto, è probabile che Twitter stia cercando rassicurazioni da parte di Musk che questa volta è serio e non se ne andrà più.

Eric Talley, un professore di giurisprudenza della Columbia University, ha twittato giovedì che Twitter “ha assolutamente ragione a non accettare un ‘sì’ come risposta, e tutti sanno perché. (Ci hanno provato ad aprile e non è andata così bene).” Ha aggiunto che Twitter, tuttavia, avrebbe accettato un “bonifico bancario certificato” da Musk.

Gli avvocati di Musk hanno affermato che i finanziatori di Musk “hanno indicato di essere pronti a onorare i propri impegni” e stanno lavorando per concludere l’accordo entro il 28 ottobre, circa una settimana dopo la conclusione del processo.

Le azioni di Twitter sono scese di $ 1,91, o del 3,7%, per chiudere a $ 49,39 giovedì. È stato il secondo giorno di ribassi del titolo dopo un’impennata di oltre il 22% martedì dopo che Musk ha presentato la sua rinnovata offerta di acquisto della società.