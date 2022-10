L’attore Regé-Jean Page ha ottenuto molta notorietà grazie al suo ruolo di Simon Busset, ovvero il Duca di Hastings, nella serie tv targata Netflix Bridgerton. L’attore è stato il protagonista della prima stagione assieme all’attrice Phoebe Dynevor, che ha interpretato invece il personaggio di Daphne Bridgerton. Da allora, Page ha ottenuto un enorme successo e tanti importanti ruoli, come ad esempio nel film The Gray Man sempre sulla piattaforma di streaming. Dopo Bridgerton, però, sembra che vedremo presto L’attore alle prese con una nuova serie tv.

Regé-Jean Page: l’attore di Bridgerton sarà presto in una nuova serie tv

Secondo quanto è emerso in rete in queste ore vedremo molto presto l’attore Regé-Jean Page alle prese con una nuova serie tv. Al momento non è ancora noto il nome ufficiale della serie. Tuttavia, sappiamo che sarà un’esclusiva targata Amazon Prime Video e sappiamo che sarà un riadattamento di un classico film western. Nello specifico, sarà un riadattamento di Butch and Sundace, uscito per la prima volta durante l’anno 1969. Si tratta di un film che ebbe un successo non da poco al momento della sua uscita. La pellicola ottenne infatti sette nomination agli Oscar, compresa quella per il Miglior Film.

Per quanto riguarda Regé-Jean Page, al momento sappiamo che l’attore interpreterà il personaggio di Butch Cassidy. Il personaggio di Sundace Kid sarà invece interpretato dall’attore Glen Powel. Nel film del 1969, invece, i due personaggi furono interpretati rispettivamente dagli attori Paul Newman e Robert Redford. Come già detto, la serie tv sarà trasmessa in esclusiva su Amazon Prime Video e sarà prodotta dai fratelli Russo.