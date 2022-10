Gli utenti PlayStation e Steam avranno la possibilità di collegare i propri account su ciascuna piattaforma in cambio di premi. Questa iniziativa è iniziata con Marvel’s Spider-Man Remastered: infatti si può ottenere una reward in game, in questo caso si parla di un abito se vengono collegati gli account.

Le note sulla patch per questo aggiornamento suggeriscono anche che l’opzione sarà disponibile anche nelle future porte da PlayStation a PC.

Una sezione delle note sulla patch per l’ultimo aggiornamento Marvel’s Spider-Man Remastered ha parlato di questa nuova funzione e di cosa comporta. Se colleghi insieme i tuoi account PlayStation Network e Steam tramite l’opzione appena aggiunta, otterrai una nuova tuta, il gadget Concussive Blast e due punti abilità. Se possiedi quell’attrezzatura e hai già raggiunto il massimo dei tuoi punti abilità, non otterrai nulla in termini di contenuti, ma riceverai notizie sui giochi PlayStation, sia che si trovino su PC o piattaforme PlayStation.

In futuro ci saranno altri giochi disponibili

“Questo aggiornamento aggiunge anche l’opzione per collegare i tuoi account Steam e PlayStation Network“, si legge nelle note della patch. “In questo modo avrai accesso alla Resilient Suit e al Concussive Blast e ti verranno assegnati 2 punti abilità. Riceverai anche le ultime notizie, aggiornamenti e offerte dai giochi PlayStation Studios su PC o piattaforme PlayStation. il collegamento è facoltativo e l’accesso agli oggetti sbloccati è disponibile solo mentre gli account sono collegati. Se hai già sbloccato gli oggetti e hai acquisito il numero massimo di punti abilità, non sbloccherai alcun extra.”

Sebbene nessun altro gioco sia stato menzionato nelle note sulla patch per questo aggiornamento, il fatto che questo sia il primo gioco a consentire questo tipo di integrazione suggerisce che ne vedremo altri aggiungersi alla lista.