MD Discount distrugge Euronics e Lidl con la tecnologia quasi gratis solo oggi

Tutti i negozi MD stanno mettendo a disposizione delle soluzioni di primo livello, le quali non riguardano ovviamente solo il cibo o la prima necessità in generale. All’interno dell’ultimo volantino sono arrivati i prezzi bassissimi che vengono proposti proprio per portare le persone a spendere negli Store. Ancora per qualche giorno dunque si potrà approfittare dei costi indicati all’interno delle pagine del catalogo, il quale propone il meglio.

MD Discount: le proposte all’interno del nuovo volantino sono davvero eccezionali, ecco cosa includono per pochi euro rispetto alla concorrenza

Anche MD sta dando il suo grande apporto per quanto riguarda il mondo dell’elettronica ma soprattutto degli elettrodomestici all’interno dell’ambiente domestico. Soprattutto nella sezione dedicata alle offerte per la casa, è possibile trovare il meglio. Siamo infatti parlando dei prezzi di alcune asciugatrici, le quali permetteranno a tutti di risparmiare e di avere quel che serve in casa. La pagina del volantino è praticamente la penultima, quella dove troverete anche il QR Code dell’app.

Proprio qui ecco tre modelli diversi tra loro che appartengono a due aziende leader. Le prime due asciugatrici costano rispettivamente 369 euro e 399 euro, tutte e due del marchio Beko, leader assoluto. La capienza è davvero importante in entrambi i casi con 7 e 9 Kg, ma ecco che arriva il pezzo forte, ovvero quello offerto da Candy. Con 449 euro infatti avrete a disposizione un asciugatrice da 10 kg di capienza. Ricordiamo inoltre che tutto quello che ho acquistate presso i 400 negozi di MD potrà essere garantito per un periodo massimo di due anni. Il volantino in questione dura fino al prossimo 9 ottobre.