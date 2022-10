La serie di videogiochi di simulazione calcistica di EA Sports è stata una delle più apprezzate al mondo nel corso di questi anni e col tempo ogni videogioco si è arricchito con tante novità grafiche e soprattutto funzionali. L’ultimo videogioco disponibile da poche settimane è FIFA 23 e ora per portarselo a casa occorre spendere una cifra non di poco conto. Tuttavia, in questi giorni è disponibile un’iniziativa molto interessante che permetterà di portarselo a casa praticamente gratis.

FIFA 23 completamente gratis: ecco come fare per averlo

In questi ultimi giorni è disponibile un’iniziativa davvero molto interessante per tutti gli amanti dei giochi di calcio. Come già accennato, infatti, sarà possibile portarsi a casa praticamente gratis il videogioco FIFA 23. A lanciare questa nuova promozione è stata la nota catena GameStop.

In questi ultimi giorni l’azienda sta infatti proponendo la console da gaming Xbox Series S ad un prezzo scontato di 299,98 euro. Una volta acquistata la console, gli utenti riceveranno anche un codice digitale. Ed è proprio utilizzando quest’ultimo codice che si potrà scaricare il noto videogioco di simulazione calcistica.

La promozione è ovviamente a tempo limitato e comunque fino ad esaurimento scorte. Si tratta comunque di un’opera non da poco per portarsi a casa questo fantastico videogioco senza spendere un soldo extra. Vi ricordiamo comunque che la console da gaming di casa Xbox è stata proposta nei giorni scorsi ad un prezzo ancora più scontato sul noto store online Amazon. Qui, in particolare, la console era disponibile con uno sconto di ben 40 euro, ovvero ad un prezzo scontato di 259,99 euro.