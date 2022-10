La data di uscita di FIFA 23 Road to the Knockouts è stata fissata per il 7 ottobre, un evento che molti giocatori stavano aspettando dall’uscita del gioco.

Road to the Knockouts ritorna in FIFA 23 Ultimate Team. Sarà la seconda promozione dell’anno dopo Ones to Watch. Come il suo predecessore, Road to the Knockouts presenta oggetti live riscattabili in game. Questi oggetti si aggiornano man mano che i giocatori avanzano nelle fasi a gironi delle competizioni UEFA. La promozione ha debuttato in FIFA 22, seguita da una promozione a Road to the Final. I giocatori possono aspettarsi lo stesso quest’anno in FUT.

Un’aggiunta rispetto a Ones to Watch è che i giocatori riceveranno un aggiornamento statistico. Le “carte da tenere d’occhio” avranno la stessa valutazione delle loro carte oro base fino a quando non ricevono un aggiornamento basato sulle prestazioni.

Ecco i giocatori più quotati

EA Sports, in collaborazione con la UEFA, ha rivelato tre carte in vista della promozione:

Niklas Sule – 87 / CB – Borussia Dortmund

Pierre-Emerick Aubameyang – 89 / ST – Chelsea

Thomas Lemar – 86 / CM – Atletico Madrid

Si prevede che la squadra sarà fortemente dominata dai giocatori della Champions League, ma dovrebbero esserci anche le carte per l’Europa League e l’Europa Conference League. Ci saranno anche SBC e oggetti obiettivo per uscire dagli articoli promozionali nei pacchetti.

FIFA 23 Road to the Knockouts arriverà su tutte le piattaforma il via il 7 ottobre alle 13:00 in America, e successivamente verrà esteso a tutte le altre regioni del mondo. Probabilmente, prima dell’avvio del gioco, gli utenti dovranno scaricare un aggiornamento che permetterà loro di accedere alla funzione.